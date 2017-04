7 destinacionet turistike më të rrezikshme në botë (Foto)

Nëse doni që gjatë pushimeve të keni adrenalinë të lartë dhe të përjetoni rrezik, po ju japim një listë me 11 destinacionet më të rrezikshme në botë.

1. Death Valley

Death Valley ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është shkretëtira më temperaturat më të larta në botë. Aty është regjistruar temperatura më e lartë 134 gradë celsius. Por mos harroni nëse vendosni të shkoni në Death Valley ndriçimi i fortë i diellit do bëj që ju të lodheni shumë shpejt. Një njeri mundet të jetoj aty vetëm për 14 orë.

2. Danakil Desert

Danakil Desert ndodhet në Eritrea në Afrikë dhe aty temperaturat shkojnë deri në 120 gradë celsius. Nga Shumica e njerëzve ky vend konsiderohet si ferri mbi tokë, por çdo vit aty shkojnë disa qindra aventurier të dhënë pas rrezikut. Nëse merrni vendimin të shkoni të vizitoni këtë shkretëtirë mos harroni se është e ndaluar rreptësisht të shkoni pa një shoqërues që e njeh zonën shumë mirë.

3. Mount Washington

Mount Washington ndodhen në Uashington të Shteteve të Bashkuara dhe aty fryjnë erërat më të forta dhe më të shpejta në botë. Shpejtësia e regjistruar është 203 milje në orë. Nëse shkoni për ta parë këtë vend shqetësimi i juaj i vetëm nuk do të jenë erërat, por edhe temperaturat e ftohta, pasi temometri aty ka shënuar në -40 gradë. Është po aq i rrezikshëm si vend sa mali i Everesit.

4. Volcano Sinabung

Është një vullkan aktiv dhe ndodhet në ishullin e Sumatrës në Indonezi. Shpërthimet janë shumë të shpeshta dhe pjesa më e madhe e qyteteve dhe fshatrave janë mbuluar nga llava. Shpërthimi i fundit ka ndodhur më 27 shkurt të vitit 2016.

5. Snake Island

Ishulli i gjarpërinjve ndodhet në Brazil dhe është cilësuar si një nga vendet më të rrezikshme në planet. Arsyeja për këtë është mjaft e thjeshtë, pasi ky vend është i mbushur me gjarpërinjtë më helmues në botë.

6. Madidi

Në pamje të parë ky vend duket si shumë piktoresk, por është shumë i rrezikshëm, për shkak se është i mbushur me bimë helmuese. Nëse do të keni kontakt me ndonjë nga bimët e këtij vendi do të keni kruajtje, marrje mendsh dhe skuqje të lëkurës. Madidi ndodhet në Bolivi.

7. Kamchatka

Gadishulli Kamchatka ndodhet në Rusi dhe njihet më shumë si vendi i vdekjes, për arsye se aty përqendrimet e gazrave toksik janë shumë të lartë dhe bëhen rrezik për çdo lloj gjallese.