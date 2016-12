A e duan femrat marrëdhënien seksuale treshe, përgjigja i ka befasuar meshkujt

Sipas një studimi të plublikuar në Journal Bisexuality, 720 femra të moshës nga 18 deri në 60 vjeçe kanë treguar nëse ato kanë interes për marrëdhënien seksuale treshe.

Në bazë të studimit këto femra duhet të vlerësonin 0-6 nëse kanë dëshirë të kryenin marrëdhënie me dy meshkuj, apo nëse kanë dëshirë të kryejnë marrdhënie me 1 femër e një mashkull.

Në bazë të përgjive të tyre rezultoi se shumica e femrave kur binte fjala për të kryer marrdhënie dyshe, preferonin të kryenin marrëdhënie me një femër e një mashkull, ndërsa më pak kërkonin me dy meshkuj.

Ndërsa për sa I përket faktit nëse do të kryenin marrëdhënie me partnerin e tyre, ato u shprehën se për të kryer marrëdhënie treshe do të preferonin ta bënin me njerë të panjohur.