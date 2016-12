A është kjo dëshmi se jashtëtokësorët po përpjeken të kontaktojnë me tokën?

Mund të jenë tre miliardë vite dritë larg nga Toka, por kjo peljadë e largët mund të jetë duke u përpjekur të na kontaktojnë.

Gjashtë breshëri të valëve të radios janë zbuluar nga konstelacioni Auriga, dhe secili zgjat vetëm disa milisekonda.

Burimi i këtyre valëve mbetet i panjohur. Disa sugjerojnë së kjo breshëri misterioze e energjisë mund të jetë një shenjë se alienët janë duke u munduar të na kontaktojnë, transmeton Indeksonline.

Valët janë zbuluar nga hulumtuesit e Universitetit McGill në Montreal, të cilët kanë përdorur Teleskopin e Gjelbër Bank në perëndim të Virginias, dhe në Observatorin Arecibo në Puerto Rico.

Në letër e tyre, botuar në The Astrophysical Journal , studiuesit, të udhëhequr nga Paul Scholz, kanë shkruar: “Ne kemi zbuluar gjashtë breshëri të valëve të radios nga ky burim: pesë me Teleskopin e Gjelbër Bank në 2 GHz, dhe një në 1.4 GHz me Arecibo Observatori, për një total prej 17 breshëri nga ky burim “.

Një gjë të tillë studiuesit kanë arritur ta vërejnë edhe më parë, megjithatë origjina e kësaj është një mister i vazhdueshëm i studiuesve.