Policia e Kosovës ka raportuar se gjatë 24 orëve të fundit në territorin e vendit kanë ndodhur gjithsej 59 aksidente trafiku, prej të cilave dy kanë përfunduar me pasoja fatale, 16 me persona të lënduar dhe 41 me dëme materiale.

Ndërsa ndaj të gjithë pjesëmarrësve që kanë thyer rregullat e trafikut, policia rrugore ka shqiptuar 738 gjoba kundërvajtëse.