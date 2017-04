Amerika do përdorë këtë dron për të shkatërruar kundërshtarët [Video]

I ashtuquajturi ‘Gremlins’, programi i dronëve i krijuar nga qeveria amerikane do të hyjë në fazën e dytë të zhvillimit, gati një vit pasi projekti fillestar për të rritur aftësinë ushtarake dhe për të sjellë kaos tek kundërshtarët.

Koncepti i Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) parashikon goditje pa pilot, duke përmirësuar dronët dhe duke nisur “transportuesit e avionëve në qiell” drejt objektivit të armikut.

Nisma u prezantua fillimisht në mars të vitit 2016 nga disa kompani të fuqishme amerikane. Pas studimeve të fizibilitetit, DARPA thotë se do të vazhdojë me idenë e plotë në të ardhmen. Demonstrimi i fazës së dytë të fluturimit do të mund të bëhet në vitin 2019.

Sistemet ajrore pa pilot do të mund të përdoret si armë, por edhe për qëllime vëzhgimi. Koncepti tregon se si ky sistem mund të hyjë në hapësira ajrore të kontestuara pa vënë në rrezik personelin.