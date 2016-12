Armët serbe të vdekjes, po bëjnë kërdi në Evropë (Foto)

Pos 12 personave që vrau Anis Amri në tregun e Krishtlindjeve në Berlin, ai vrau edhe shoferin e kamionit që është përdorur për sulm, ndërsa ka ekzekutuar një polic në Itali përpara se të vritej. Për vrasjen e polakut në kamion, në Gjermani, si dhe për vrasjen e një polici i cili i kishte kërkuar dokumentet, Amri ka përdorur armën që në tregun e zi mund të blihet për vetëm 150 euro.

Revolja e kalibrit 22 është hasur te trupi i tij kur u vra në Milano. Shtrohet pyetja se si arriti te arma kur ishte nën mbikëqyrjen e Policisë dhe kur ishte arrestuar së paku tri herë vetëm gjatë këtij viti.

