Baby G nënshkruan kontratë me ‘Sony Music’, ja kur del kënga e re (Foto)

Sukseset e këngëtarëve shqiptarë në botë nuk kanë të ndalur.

Është Baby G ajo e cila ka bërë një hap të madh në karrierën e saj artistike, pasi ka nënshkruar kontratë me kompaninë botërore muzikore ‘Sony Music’.

Këtë gjë e ka konfirmuar për lajmi.net menaxheri i saj Mehmet Elshani.

Elshani ka thënë se Baby sot ka nënshkruar kontratën dhe tashmë këngët e saj të reja do të dalin përmes kësaj kompanie.

“Po, Baby G ka nënshkruar kontratë me Sony Music dhe kënga e parë me ta pritet të dal me 28 prill dhe është në gjuhën angleze” janë fjalët e tij.

Padyshim që me talentin që ka Baby do të arrijë të depërtoj lartë në tregun muzikor botëror./Lajmi.net/