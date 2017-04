Ballkani në shok: Arkani është gjallë, e falsifikoi vdekjen e tij (Video)

Njëri ndër kriminelët më të mëdhenj, jo vetëm në Ballkan por edhe në Evropë Zheljko Razhnjatoviq – Arkan, gjykuar sipas një video incizimi, është i gjallë.

Arkani i cili ishte i akuzuar për krime lufte, u vra në hotelin Interkontinental në Beograd në vitin 2000, por vdekja e tij mbeti shumë e dyshimtë. Gruaja e Arkanit, këngëtarja më e popullarizuar serbe – Ceca nuk lejoi askush ta sheh trupi e pajetë të bashkëshortit, madje as fëmijët e as nëna e tij. Ndonëse kanë kaluar 16 vjet nga vdekja e tij, Ceca as është martuar as ka pasur lidhje serioze me ndonjë mashkull, gjë që lë hapësirë se burri I saj ende është i gjallë.Megjithatë, nga videoja e cila është publikuar në kanalin Youtube, me asgjë nuk konfirmon se incizimi është bërë pas vdekjes së pretenduar të tij.Krimineli Arkan, në videon, demanton vrasjen e tij, por ndoshta ka të bëjë me ndonjë lajm të liferuar para vitit 2000.