Kei bashkë me Vivin i tregojnë Armelës marrëdhënien që kanë me pjesën tjetër të banorëve.

Ajo tregon se me Danjelin nuk ka pasur relata të mira, thuajse prej momentit të parë të takimit mes tyre. Më tej ajo flet edhe për afrimitetin me Fiorentinën dhe krisjen e miqësisë me të.

Por për një banor në veçanti ajo shprehet se nuk e duron dot fare. Lupçja për të është një “zar” herë i Danjelit dhe herë i Olsit./Big Brother/