Blici serb: Kongresmeni amerikan i ka dërguar letër presidentit serb për shkëmbim territoresh Kosovë – Serbi

Kryesuesi i Komitetit për Politikë të jashtme, Dana Rohrabacher, i ka dërguar një letër presidentit serb, Tomisllav Nikoliq.

Sipas gazetes serbe “Blic” ai ka propozuar shkëmbim territoresh – jugun e Serbisë me veri të Kosovës – si zgjidhje për qetësimin e tensioneve në këtë pjesë të Ballkanit.

“Në vend të shembujve negativë, siç është dërgimi i trenit me simbolet provokuese në Kosovë, ndoshta është më mirë dhe në interes të të dyja palëve që të diskutohet shkëmbimi i territoreve që do të rezultonte me më shumë serbë në Serbi dhe me më shumë kosovarë në Kosovë”, ka shtuar Rohrabacher, sipas “Blicit”

Opsioni i lartëpërmendur sipas tij nuk duhet injoruar.