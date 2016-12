Çfarë ndodh nëse nuk hani sheqer për tri ditë?!

Shumica e njerëzve kanë menduar ndonjëherë t’i nënshtrohen ndonjë diete.

Për disa, dietat janë vetëm dëshirë kalimtare për t’i hequr disa kilogramë, përderisa për tjerët, humbja e peshës mbetet luftë e cila zgjatë me vite të tëra.

Sidoqoftë, një doktor suedez, Andreas Eenfeldt, sugjeron se është koha të ndaloni së besuar në mitet rreth ushqimit dhe t’i dëgjoni sinjalet që ua dërgon trupi.

Siç dihet, energjinë e marrim nga dy burime të ndryshme:

– nga karbohidratet, të cilat përfshijnë sheqer;

– nga yndyrat

Për shumë vite kemi besuar se yndyrat janë të këqija dhe mënyra e vetme për të humbur peshë është të hamë produkte me pak yndyrë dhe selino. Sidoqoftë, heqja dorë nga sheqeri në vend të yndyrës është diçka që duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje. Nëse e bëni këtë, diçka interesante do të ndodhë:

– Posa të keni ndaluar së brengosuri për konsumimin e ushqimeve me yndyrë (në sasi të arsyeshme) dhe të keni heqë dorë nga sheqeri, do të keni mundësinë të qëndroni në formë trupore përgjithmonë, dhe si bonus tjetër, ju do të keni më shumë energji, lëkurë dhe flokë më të mirë, si dhe shëndet më të mirë.

– Nuk do të keni më nevojën ta kontrolloni sasinë e kalorive për çdo produkt që e bleni sepse beli juaj vazhdimisht do të zvogëlohet.

Nëse hiqni dorë nga sheqeri – qoftë edhe për vetëm tri ditë – ju së shpejti do t’i ndjeni ndryshimet në trup, dhe vazhdimisht do të ndjeheni të kënaqur.