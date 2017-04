Çfarë po ndodh? NASA konferencë për shtyp, të enjten vendoset ‘fati i botës’

NASA ka bërë me dije se do të mbajë një konferencë për shtyp të enjten ku do të japë një njoftim “shumë të rëndësishëm”.

Agjencia hapësinore amerikane thotë se ka gjetje të reja nga teleskopi Hubble Space dhe anija hapësinore Cassini.

Këto zbulime do të ndihmojnë në eksplorimin e oqeaneve të universit, duke përfshirë këtu edhe misionin për zbulimin e jetës jashtë Tokës, në vitin 2020, ka njoftuar NASA.

Gjetjet do bëhen të ditura të enjten në orën 14, ndërkohë që NASA refuzoi të jepte më shumë të dhëna.