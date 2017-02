Dialogu Kosovë-Serbi, proces i stërzgjatur dhe pa rezultate

Gati një dekadë pas lansimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, një proces ky i vështirë, i tejzgjatur e që ka nxitur shumë debate nuk ka prodhuar rezultate.

Trendët tregojnë se gjysma e të anketuarve besojnë se dialogu po dështon për të arritur qëllimin gjithëpërfshirës – normalizimin e vërtetë të marrëdhënieve mes të Kosovës

Kështu vlerësohet në edicionin special të Barometrit Kosovar të Sigurisë nxjerrë në dritë trendët e perceptimeve të qytetarëve ndaj politikës së jashtme të Kosovës, partnerëve strategjik në nivel rajonal e ndërkombëtar dhe dialogun me Serbinë.

“Rezultatet e këtij edicioni tregojnë se gati një dekade pas lansimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë – një proces i vështirë, tejzgjatur e që ka nxitur shumë debate – nuk ka prodhuar rezultate. Trendët tregojnë se gjysma e të anketuarve – rreth 60 për qind mesatarisht – besojnë se dialogu po dështon për të arritur qëllimin gjithëpërfshirës – normalizimin e vërtetë të marrëdhënieve mes të Kosovës. Ky skepticizëm ndaj dialogut i ka rrënjët në dështimin për të parë një politikë të Serbisë më të butë ndaj Kosovës, kryesisht në lidhje me pozicionimin e Kosovës në arenën rajonale dhe ndërkombëtare, mungesa e vullnetit politik për të zbatuar marrëveshjet e arritura në Bruksel”, thuhet ndër të tjera në raportin e Qendrës kosovare për studime të sigurisë.

Kur janë pyetur së kush po përfiton më shumë nga dialogu, rreth 60 për qind të respodentëve ndajnë mendimin se Serbia po përfiton më shumë se Kosova, kur vetëm 15 për qind besojnë se dialogu po i sjellë përfitime Kosovës.

“Përparimi që Serbia po bën në rrugën e anëtarësimit në BE, ndërsa në të njëjtën kohë Kosova ka shënuar stagnim, si dhe numri i madh i përfitimeve që Serbia ka nxjerrë vazhdimisht nga ky proces janë listuar si faktorë prapa këtij qëndrimi. Sipas tyre, Kosova po bëhet ‘trampolinë’ e Serbisë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE kështu duke fituar terren në raport me BE-në. Mungesa e transparencës, dhe vendimmarrja pas ‘dyerve të mbyllura’, kanë krijuar hapësirë për keqinterpretim, keqpërdorim të përmbajtjes së marrëveshjeve nga ana e elitave politike në të dy vendet, si dhe ka penguar në shumë aspekte të zbatimit të këtyre marrëveshjeve, si pasojë qytetarët kanë shprehur paqartësi në raport qëllimin apo rezultatin e këtij procesi”, thuhet në Barometrin e Sigurisë.