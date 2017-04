Ëndërroni seks me kolegun e punës? Ja çfarë do të thotë në realitet

Burrat dhe gratë ndodh që të shohin ëndrra duke bërë seks me kolegët e punës. Ju nuk keni pse të shqetësoheni, sepse në qoftë se jeni duke bërë gabim në ëndrra, kjo nuk do të thotë se dëshironi ta bëni këtë edhe në jetën reale.

Kjo ëndërr, mund të përfaqësojë dëshirën tuaj për një jetë të rregullt seksuale. Problemi i vetëm është nëse ju vërtet dëshironi të keni intimitet me kolegun apo kolegen.

Çfarë tjetër do të thotë nëse ju shihni këtë ëndërr?

Nëse personi që ju ëndërroni është një koleg miqësor, atëherë do të thotë se ju keni ambicie dhe do shënoni progres në biznes.

Por, nëse ju e shihni këtë ëndërr me ndonjë “armik” të punës apo me dikë që nuk e pëlqeni, atëherë kjo do të thotë se partnerit tuaj nuk i intereson se çfarë bëni ju në biznes.