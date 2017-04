Fëmija vdiq një orë pas larjes- Të gjithë prindërit duhet ta lexojnë këtë

Kohën më të madhe kjo as që na intereson, por kur të kaloni një ditë në pishinë, është e kuptueshme që do të rraskapiteni e do të lodheni shumë për gjumë, veçanërisht nëse jeni fëmijë shumë energjik.

Kjo ka ndodhur edhe me Cassandra Jacskon, e cila nuk priste asgjë të keqe kur djali i saj Johnny 10 vjeçar, i tha se është tejet i lodhur për gjumë pasi erdhi nga pishina.

Nënës së gjorë as që i kishte shkuar në mendje se çka mund të ndodhte. Djaloshi thjesht kishte kërkuar të pushonte pasi ishte shumë i lodhur.

Pas pak, kur ajo shkoi ta shoh djalin e saj në shtrat, e pa se iu kishte mbushur goja me shkumë dhe kishte probleme në frymëmarrje.

Me shpejtësi e mori dhe e dërgoi djalin në emergjencë, por djali i saj nuk mbijetoi.

Edhe pse rastet të tilla rrallë janë dëgjuar, ato megjithatë nuk duhet neglizhuar asnjëherë pasi janë raste që të marrin jetën.

Kushdo që shkon nëpër pishina, liqene, dete, sigurisht do ta marrë me vete në trup edhe një sasi uji. E kjo sasi irriton mushkëritë, gjë që përbrenda menjëherë ndikon duke i ënjtur ato, madje sasia e oksigjenit në gjak është vështirë për tu siguruar.

Prandaj prindër, kujdes kur t’i lani apo t’i dërgoni fëmijët diku për tu larë.