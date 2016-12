Flet mamaja e terroristit të Berlinit: Ai mori një sekret të madh me vete, ju jeni të pashpirt [Foto]

Nour El Houda Hassani, mamaja e autorit të sulmit në Berlin, ka folur në lidhje me këtë ngjarje dhe të birin, nga shtëpia e saj në Oueslatia të Tunizisë. Ajo u shpreh se bashkë me të birin ka vdekur një “sekret i madh”.

Anëtarët e familjes kanë vënë në pikëpyetje nevojën për vrasjen e tij. E ëma tha: “Pa të kemi ngelur me një sekret të madh që nuk do ta marrim vesh kurrë. Ata e vranë dhe bashkë me të dogjën edhe mundësinë për të marrë vesh të vërtetën”. Gruaja i quajti autoritetet të pashpirt, pas vrasjes së të birit. “Dua të di të vërtetën për tim bir. Kush është pas tij?”

Vëllai i Amrit, Abdel Kader, siç raporton Daily Mail, vajtonte ndërsa fliste për të. “Vëllai im ka vdekur. Na sillni trupin e tij, qoftë edhe një gisht. Unë do ta mbaj gjithmonë me vete. E vratë edhe pse ishte ende një i dyshuar. Pse?”

Vëllai tjetër i Amrit shprehet se 24-vjeçari nuk i kishte telefonuar pasi policia bëri publike fotografinë e tij dhe e shpalli në kërkim. “Ai nuk na telefonoi, ndaj edhe jam i bindur deri në një farë pike që ndoshta ai e ka bërë atë sulm terrorist. Më vjen keq për vdekjen e a Anisit, por ai nuk vdiq kur e vranë. Ai vdiq ditën që iu bashkua Daeshit (emër përçmues për ISIS). E dija që ishte me precedentë penalë, por kurrë nuk e4mndoja se do të arrinte të bëhej kriminel”.