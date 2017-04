Flori s’u ndahet ish-të dashurave të Getoarit, si e mori Liberta kollovar në Kosovë

Flori Mumajesi prej disa kohësh është në një marrëdhënie me Liberta Spahiun, me të cilën edhe kanë nisur të bashkëjetojnë në shtëpinë që muzikanti ka blerë së fundi në Prishtinë. Javën e shkuar u mësua lidhja e tyre e fshehtë pas ndarjes së Florit nga Elvana, e cila gjithashtu ishte edhe një mikeshë shumë e mirë e Libertës. Ende të dy nuk kanë konfirmuar asnjë gjë në lidhje me këtë marrëdhënie, por kjo foto e publikuar nga Blitz flet shumë.

Në të janë Flori me miqtë e tij më të mirë, Klajdi Haruni e Bruno dhe pranë tij qëndron e ulur dhe mjaft e qeshur Liberta. Ndoshta është një takim rastësor për t’i dhënë më shumë shkëndijë mediave dhe për të krijuar më shumë thashetheme në lidhje me ata të dy, ose ndoshta ka diçka të vërtetë në këtë histori.

“Blitz” shkruan se duket që aq shpesh i takon jeta personazhet e showbizit, sa u ndodh të përplasen me partnerët. Mes historive të ngatërruara VIP nuk shpëtojnë as çifti Getoar Selimi e Marina Vjollca. Getoari më parë është përfolur për lidhje me Elvana Gjatën, e më pas me Liberta Spahiun, dy vajzat e njohura që për Florin e para është një ish, dhe e dyta e dashura aktuale, nëse merren për bazë lajmet e mediave të Kosovës.

Gjithsesi, e shkuara mbetet e shkuar, dhe dy muzikantëve u mbetet vetëm të shijojnë lidhjet e momentit. Vlen për t’u përmendur se si Getoari, ashtu dhe Flori, kësaj here kanë hequr dorë nga këngëtaret, për t’u hedhur nga të bukurat e medias.

Ashtu siç bëri Getoari, i cili bleu apartament në Tiranë për të nisur bashkëjetesë me Marinën, edhe Flori ka bërë të njëjtën gjë, duke blerë shtëpi në Prishtinë, për të nisur bashkëjetesë me Libertën.