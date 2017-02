Fluturimi më i gjatë me aeroplan: 16 orë nëpër 10 zona kohore (Foto)

Aeroplani që niset nga Doha e Katarit, do të arrijë pas 16 orëve në Aucland të Zelandës së Re, duke e kryer fluturimin më të gjatë ndonjëherë.

Fluturakja do të kalojë nëpër dhjetë zona kohore, për të transportuar udhëtarët afro 15 mijë kilometra më larg, pandërprerë – diçka që nuk është bërë më herët.

Veçanti e kësaj eksperience është se nisja bëhet të dielën në orën 5:00 të mëngjesit, derisa arritja është në 7:00 të mëngjesit të së mërkurës.

Udhëtim me aeroplan për 16 orë – pandërprerë

Ky aeroplan kalon përmes Dubait dhe veriut të Omanit, para se të drejtohet nga oqeani për në pjesën jugore të Indisë dhe nga Sri Lanka. Pastaj do të kalojë nëpër Oqeanin Indian, derisa të arrijë në brigjet e pjesës perëndimore të Australisë ku është ende errësirë. Mirëpo, nuk do të zgjasë shumë dhe sapo të ketë arritur në Sidney, dielli do ketë lindur e për tri orët e ardhshme udhëtarët do të kenë dritë.

Enterieri në aeroplan ofron komoditet dhe stafi ofron shërbimin e duhur. Në këtë udhëtim të gjatë pasagjerët mund të shohin afro tetë filma.