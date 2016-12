Hiqen të gjitha dilemat, kjo është e vërteta rreth shtatzënisë së Afronës (Foto)

Së fundmi është raportuar nga mediat se modelja e njohur Afrona Dika është shtatzënë. Ky lajm erdhi pas një fotoje të postuar nga vet ajo, ku vërehet barku me i fryer se zakonisht.

Por dilemat i kanë hequr sot një foto tjetër, ku modelja shihet me në forme se kurrë, duke hedhur poshtë të gjitha dyshimet rreth shtatzënisë së saj.

Ndryshe krahas lidhjes së dashurisë me këngëtarin Blero, Afrona Dikës për mrekulli po i shkon edhe me aktivitete të modës.

Ajo është angazhuar si fytyrë e kompanisë së njohur zvicerane, “Zebra Fashion”, e cila është ndër kompanitë e modës më të preferuara të qytetarëve në Zvicër.

Celebrate with @zebrafashion_official A photo posted by Afrona Dika (@afronadika) on Dec 24, 2016 at 6:21am PST