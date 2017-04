I kall veturat, mirëpo e pëson keq ky person (Video)

Një person në Suedi i ka vënë zjarrin një garazhi të mbushur me automjete.

Në videon e regjistruar nga kamerat e garazhit, shihet se si një person me rroba të zeza dhe me kapelë shpërndan me kujdes benzinën nëpër të gjitha makinat dhe pastaj edhe ia vendos zjarrin.

Mirëpo ai nuk e kishte menduar se çdo gjë mund t’i shkonte keq.

Përderisa ai deshi të shkrep zjarrin, u përfshi edhe vet nga flaka.

Në këtë mënyrë ai doli jashtë duke vrapuar me gjithë flakë.

Nuk dihet nëse ai ka shpëtuar, por tani po kërkohet nga policia.