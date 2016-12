iPhone 8 do të jetë celulari më i mirë që Apple ka prodhuar ndonjëherë

Me iPhone 8 që po shfaqet në horizont, viti i ardhshëm do të jetë viti kur do të lansohet iPhone më i mirë dhe më i avancuar që kemi parë ndonjëherë.

Sipas raporteve, iPhone 8 i Apple do të përmbajë një dizajn të veçantë së bashku me një ekran të lakuar OLED.

Sipas Bloomberg, panelet OLED do të vijnë nga Canon Tokki, kompani kjo përgjegjëse për prodhimin e makinave që janë në gjendje të nxjerrin panele OLED.

Kompania i tha Bloombergut se “janë duke bërë gjithçka që munden për të rritur prodhimin e paneleve OLED në mënyrë që furnizimi vitin e ardhshëm për iPhone 8 të bëhet më mirë dhe të pritet më pak”.