Ja pse njerëzit janë majtakë

Sot është Dita Ndërkombëtare e Majtakëve. Kjo statistikë tregon më shumë për personat që shkruajnë me dorë të majtë.

Dikur njerëzit besonin se duke qenë majtakë, do të thotë të jeni të prirë për të pasur “marrëdhënie me djallin”, shkruan New York Times.

Fatmirësisht, paragjykimi është zhdukur, por njerëzit ende janë kuriozë të dinë se pse disa fëmijë rriten si majtakë.

Numrat tregojnë se rreth 90% e njerëzve janë djathtakë dhe 10% e përdorin dorën e majtë – majtakë.

Majtakët dihen se janë shumë njerëz të suksesshëm si: Barack Obama, Bill Gates, Oprah Winfrey.

Mirëpo, sa i përket zhvillimit të këtyre personave në sporte, mund të jenë pak të ngathët, por kjo nuk ndodh me profesione të tjera.

Njerëzit majtakë konsiderohen inteligjentë dhe mjaftë kreativë.