Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Shaip Muja në një intervistë të dhënë për RTK-në ka dhënë detaje edhe nga jeta e tij private.

Ai e ka zbuluar edhe diferencën e moshës që ka me bashkëshorten e tij, Anitën.

“Unë dhe Anita kemi 8 vjet diferencë”, ka thënë Muja.

Ai në intervistën me Fatmir Spahiun ka treguar edhe profesionin e bashkëshortes, derisa ka treguar edhe në lidhje me atë se çka bëjnë dhe se me çka merren fëmijët e tij.