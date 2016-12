Ju kujtohet babai përbindësh që hodhi në erë vajzën e tij? Zoti i ktheu kusurin [Foto]

Babai përbindësh i cili përdori vajzën e tij 7-vjeçare si një kamikaze në një stacion policor në Siri, tashmë ka vdekur. Abu Nimr al-Suri dukej në një video të para pak ditëve duke i dhënë vajzës së tij të vogël puthjen e lamtumirës përpara se ta dërgonte atë që të shpërthente në stacionin e policisë.

Shpërthimi i eksplozivit që vajza mbante me vete, pas hetimeve doli se ishte realizuar me telekomandë që do të thotë që ka qenë vetë babai i saj që ka shtypur butonin. Korrespondentja nga Lindja e Mesme e Russia Today, Lizzie Phelan, publikoi në Twitter një fotografi ku tregohet ky njeri i mbuluar me veshjen tradicionale të vdekjes.

Ajo shprehet se ky person ka qenë i përfshirë gjithashtu edhe në vrasjen e aktorit sirian Mohamad Rafea, 30 vjeç, i cili u mor peng dhe u vra në vitin 2012.