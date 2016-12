Kjo është letra e Sylejman Selimit që i’a dërgoj fëmijëve nga burgu

Ish-komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Sylejman Selimi, ka shkruar një letër nga burgu, në drejtim të familjes së tij. Ish-ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Selimi, përmes kësaj letre të shkruar ka shfaqur mospajtimin e tij me shumë gjëra në vend, përfshirë burgosjen e tij.

Sylejman Selimi, përmes kësaj letre, u ka përcjellë fëmijëve dhe gruas se tij, edhe urimet më të mira për festën e Vitit të Ri.

Kjo është letra e tij e plotë:

UNË, BABA SYLË, NË BURG, JU NË LIRI!

….

fëmijët e mi, ma mohuan Luftën Çlirimtare

ma mohuan edhe fitoren

ma përdhosën plisin, m’i shkelen arat me grurë

me çizme shkelen gjakun, eshtrat, historinë

ma lënduan shkabën mbi flamur të UÇK-së

bënë tregti me troje të stërgjyshit tim Ilirik

në Merdare ben pazarllek me eshtra

e mohuan, unë, jam gjeneral shqiptar!

fëmijët e mi, mirë jam, unë, baba Sylë

edhe ju mirë qofshi e vofshi

ju paça si molla në rremb, fëmijët e mi

as burgu, as ligji, as thika, as kasapi

o krejt ligjet, prangat, burgjet e botës

s’munden me ma shter dashurinë

për UÇK-n, për Ju, pëllumbat e mi!

unë, baba Sylë, sonte në burg, ju në liri

po ngre pesë kupa mbushur dashuri

GËZUAR

pifshi për shnet, bashkë me nanën tuaj,

me Prekazin, Açarevën, Kosovën e lirë

Gëzuar Motin e Ri 2017!