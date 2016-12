Krasniqi thotë se Ramiz Lladrovci e ka një incizim të Adem Jasharit me të cilin e shantazhon Thaçin e Veselin (Video)

Jakup Krasniqi, kryetar i Këshillit Kombëtar të Nisma për Kosovën, ka folur për një incizim të cilin e posedon Ramiz Lladrovci.

Krasniqi, në emisionin “Politikë” në Tribuna Channel, ka thënë se Lladrovci me atë video ka shantazhuar Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin.

“Ai ka shantazhuar me një incizim të Adem Jasharit. Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kanë qenë në armiqësi. Raportet e tyre me familjen e Adem Jasharit unë i kam balancuar. Incizimi nuk e di që çfarë është, por nuk është në favor as të Kadriut as të Hashimit”, tha Krasniqi në Politikë.

Krasniqi ka thënë se Adem Jashari ka qenë i strehuar në shtëpinë e tij.

“Është një e vërtetë e madhe se formacioni i Adem Jasharit ka qëndruar më 31 dhjetor 1991. Unë isha i burgosur politik, shpija ime ishte shumë afër rrugës dhe mund të vinte Policia serbe. Isha me një numër të madh anëtarësh e nuk mund të fshihja atë grup. Por, kah mëngjesi i asaj nate, 1 janar 1992 ka shkuar në familjen e Shaban Shalës. Por, Ademi është kthyer dhe 5-7 ditë ka qëndruar në familjen time, veç ai”, tha Krasniqi në emisionin Politikë në Tribuna Channel.