Kryediplomati gjerman: Kosova ka të drejtë ta ketë USHTRINË

Ministri gjerman thotë se dialogu me Serbinë duhet të vazhdoj edhe pse është i vështire.

Ministri i Jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel në konferencën e përbashkët me kryeministrin Mustafa ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është shumë i rëndësishëm.

Dialogu, sipas tij, duhet të vazhdoj në nivel te lartë edhe pse thotë se do të jetë i vështirë sepse do të hapen plagët prapë.

“Pas një konflikti të armatosur duhet kohë, por duhet raport miqësor mes vete, prandaj ju them të evitoni provokimet ju dhe Serbia si dhe të lehtësoni bashkëjetesën. Është kusht për këto shtete që të anëtarësohen në BE, por ne e përcjellim këtë proces”, ka thënë ministri gjerman pas takimit me kryeministrin Mustafa.

Kryediplomati gjerman ka thënë se të dy shtetet janë të vetëdijshme se dialogu është kusht për progresin e dy vendeve.

Ai ka folur edhe për investitorët e jashtëm. Sipas tij, investitorët kthehen në një vend kur rrethanat janë stabile, prandaj si pas tij, është në interesin e Kosovës të ecet përpara.

Tutje, ministri gjerman ka folur edhe për vizitën në Kosovë dhe shqiptarët qe jetojnë në Gjermani.

“Me një dëshire të madhe jam në Kosovë, pasi dy shtetet tona i lidh një miqësi e gjatë. Gjermania e ka njohur Kosovën nder shtetet e para dhe e shohim si obligim ta mbështetim Kosovën edhe drejt BE.

Në gjermani jetojnë 350 mijë kosovarë. Shumë shtetas kosovar tashmë kanë nënshtetësinë e Gjermanisë dhe shihet se ka interes në Kosove për gjuhën gjermane. Po kjo nuk është e shpeshte në bote, sepse gjermanishtja është e vështirë”, ka thënë Simgar.

Sa i përket MSA-së, ai ka thënë se ka qenë hap i rëndësishëm duke shtuar se ka pasur progres në zbatim të reformave.

Krejt në fund ai ka folur edhe për ushtrinë.

Kosova, sipas tij, ka të drejtë të ketë ushtri sovrane si krejt shtetet tjera, por në harmoni me të gjithë.

“Mesazhi edhe i kryeministrit Mustafa ishte i qartë: Ushtria do të bëhet në pajtim me të gjithë përfshirë edhe Listën serbe. I përkthyer i bije qe Kosova ka të drejt të ketë ushtri sovranë si krejt shtetet tjera, por ne harmoni me të gjithë. Këtu duhet të ndihmojnë shtetet fqinje dhe BE-ja.