Lajm i mirë për ata që e përdorin shumë Facebookun

Përdoruesit e Facebook tani kanë një arsye më shumë për t’i arsyetuar orët e shumta që i kalojnë në rrjetin social.

Një studim i kryer në 12 milionë përdorues të Facebook sugjeron se rrjeti social është i lidhur me një jetë më të gjatë, dhe nuk ka rëndësi se sa shumë “pëlqime” i merrni.

Hulumtimi u krye nga hulumtuesit e Universitetit të Kalifornisë në San Diego.

Ai është publikuar sot në “Proceedings of the National Academy of Sciences”. “Bashkëveprimi online duket se është i shëndetshëm kur aktiviteti online është i moderuar dhe plotëson bashkëveprimin offline”, tha William Hobbs i cili punoi në këtë studim.

Hulumtimi konfirmon atë çfarë shkencëtarët e kanë ditur për një kohë të gjatë rreth botës offline – njerëzit që kanë lidhje më të forta sociale jetojnë më gjatë.