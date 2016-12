“Luftëtari i ISIS” kalon pa problem kufirin (Video)

Në Danimarkë, një i ri i maskuar me një kapuç dhe me flamurin e Shtetit Islamik në dorë, ka vënë në provë një pikë të kontrollit kufitar që ndan Gjermaninë nga Danimarka.

Në video shihet danezi që kalon pa u shqetësuar nga askush në kufi, madje ai bën edhe shenjë e prerjes së kokës përpara kamerës, një formë kërcënimi e njohur e terroristëve të ISIS.

Publikuesi i videos u shpreh se e bëri një veprim të tillë për të treguar me fakte që kontrollet kufitare mungojnë, madje ai tallet me to, duke i cilësuar patetike.

Kontrolli kufitar në vendet e Bashkimit Evropian ishte një nga çështjet kyçe që u ngrit si shqetësim nga ekspertët e sigurisë, pas masakrës së Berlinit, ku humbën jetën 12 persona.

Të shumtë ishin ata që pyesnin se si është e mundur që autori i sulmit, terroristi tunizian Anis Amri, udhëtoi lehtësisht nga Gjermania në Itali, përmes Francës, duke kritikuar fort punën e autoriteteve për nivelin e ulët të sigurisë.