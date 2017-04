“Mallkimi” që ndjek menaxherin e VIP-ave, Jurgen Kurti, dy vrasje në muajin prill

Jurgen Kurti, 24 vjeçari i cili u arrestua sot nga policia në Durrës, pasi së bashku me vjehrrin dhe vëllain e tij kanë goditur për vdekje me sende të forta një 58 vjeçar pas një konflikti për çështje pronësie.

Jurgeni, emri i të cilit qarkulloi një vit më parë në media pasi u akuzua se kishte vrarë të atin me thikë, është i njohur edhe në fushën e menaxhimit të personazheve të njohur për publikun shqiptar.

Duket se dy krimet në të cilat u përfshi Jurgeni, ,ku ai i një viti më parë pikërisht më 4 prill doli i pafajshëm pas marrjes së autorësisë së dajës së tij, edhe këtë vit, pikërisht sot po në muajin prill emri i tij del i përfshirë në vrasje po me thikë në Durrës. Duket se 24-vjeçarin e përndjek “mallkimi” në muajin prill.

Ai ndodhet i arrestuar në policinë e Durrësit pasi bashkë me vjehrrin e xhaxhain e së fejuarës janë përfshirë në një sherr pronësie me Agim Arapin, 58-vjeçarin që vdiq sot rreth orës 19:55 në spitalin e Durrësit, pasi ishte plagosur me sende të forta. 111111 1`