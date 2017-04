“Më ngec video më keq se zëri i kësaj, shkë***atë”, plas sherri në Instagram, Bleona ofendon Ronelën

Javën e parë e ftuar në emisionin e Ermalit ka qenë këngëtarja Ronela Hajati e cila ka imituar disa këngë, mes tyre edhe këngën “Adoleshenca” të Bleona Qeretit.Në momentin që Ermali hedh në profilin e tij në Instagram videon me fragmentin e shkëputur, Bleona nuk ka arritur ta dallojë qartë këngëtaren dhe menjëherë ka thënë:

“Mua më del vetëm gjysma e videos adoleshe……. pastaj më ngec video më keq se ç’i ngec zëri kësaj.”

Mirëpo, kaq ka mjaftuar që dhe fansat të shpërthejnë ndaj saj me komente të shumta, saqë ajo e ka quajtur një fans shkërdhatë, kur ai i ka thënë “një VIP nuk duhet të shpërthejë direkt në ofendime”.

Pikërisht atë po them, për kushtet që kemi pasur këngët kanë qenë shumë të mira. Nuk është faji im për produksionet e asaj kohe se aq mundësi kanë pasur, dhe të gjithë kemi të njëjtën histori. Sa për “londrat” ajo është jot shoqe ose jot ëmë ti #shkërdhatë jo unë!!”, i kthehet Bleona.

Në lidhje me këtë, as Ronela dhe as Ermali nuk kanë folur ende rreth të gjithë debatit të zhvilluar në komentet e videos.

