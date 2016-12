Miratohet Buxheti për vitin 2017

E plotësuar (ora 1:25): Me 70 vota për, shtatë kundër dhe një abstenim u miratua buxheti për vitin 2017. Për herë të parë Kosova do të ketë buxhet prej dy miliardë eurove.

Më herët, gjatë debatit për amendamentimin e Projektligjit për Buxhetin e vitit 2017, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se do të vijmë në një pozitë të pavolitshme nëse votojmë pa burime.

“Ne do të vijmë në një pozitë të pavolitshme nëse votojmë pa burime. Edhe ligjet duhet me i bërë mbi bazën e burimit. Iu kisha lut që të kemi kujdes, nëse bëjmë ndryshime duhet me burime, sepse pa burime e kemi vështirë me bë ligje. Me bë ligj pa mbulesë nuk mund të pajtohem”, ka thënë ai.

Kuvendi do të mbajë seancën e radhës nesër në ora 11;00, ku do të flas Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.

Nesër pritet të diskutohet edhe për murin në veri të urës së lumit Ibër.

Fillon shqyrtimi i dytë i projektligjit për Buxhetin 2017

Pas më shumë se tre orë pritjeje, ka filluar seanca e Kuvendit të Kosovës, ku po shqyrtohet për herë të dytë Projektligjit për Buxhetin e vitit 2017.

Kuvendi i Kosovës gjatë ditës ka miratuar projektligjin në lexim të parë me 73 vota për, 20 ishin kundër, ndërkaq asnjë nuk ka asbtenuar.