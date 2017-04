Momenti kur tifozët e Arsenalit mblidhen rreth autobusit të skuadrës dhe fyejnë lojtarët (Video)

Arsenali humbi nga Crystal Palace me rezultat 3-0 në Ligën Premier.

Kjo humbje nervozoi tifozët e Topçinjve pasi mundësitë që klubi londinez mos të marrë pjesë në Ligën e Kampionëve janë të mëdha.

Pas ndeshjes jashtë stadiumit Selhurst Park tifozët e Arsenalit ndalën autobusin e skuadrës dhe fyen lojtarët.

Tifozët po ashtu dëshirojnë që trajneri Arsene Wenger të largohet sa më shpejtë nga skuadra.

Pepe i lënduar, ja sa do të mungojë

Lexo po ashtu: Pepe i lënduar, ja sa do të mungojë

Aktualisht Arsenali renditet në vendin e gjashtë me 54 pikë, shtatë pikë më pak se Manchester City në vendin e katër.

Arsenal fans at the teambus abusing the players pic.twitter.com/RJY4w7QTrq

— 90thMin ⚽️ (@90thMin) April 10, 2017