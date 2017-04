Njihuni me studentet që lidhen me pasanikë të moshuar për t’ua financuar jetën e luksit (Video)

Ato i ‘detyrojnë’ meshkujt e vjetër të pasur të u paguajnë këtyre pushime 5 ditore, të u blejnë rroba në vlerë prej 6,000 funte, të u paguajnë taksat studentore etj.

Despite a slow start – Ali was enrolled for six months before she started getting messages – she now has ‘arrangements’ with two guys. One is 47 years old and the other is 32, pictured, gifts from the men

Këto vajza këto gjëra i arrijnë me ndihmën e një ueb sajti që shërben për tu njoftuar me partner të ndryshëm, raporton lajmi.net.

Studentja Ali Mohamed, 22 vjeçare, kishte vendosur të hyjë në këtë ueb sajt pasi që kishte pasur probleme me financat e saja.

Ajo tregon se në fillim e kishte pasur vështirë të gjejë një partner, por tani tregon se takohet me dy njëkohësisht, njëri 47 vjeçar dhe tjetri 32, transmeton lajmi.net.

Ajo tregon se ata nuk e dinë për njëri-tjetrin, dhe tregon se si njëri i blen gjëra që kjo ka nevojë, si rroba, libra, këpucë etj, ndërsa tjetri i jep para cash.

Ali kishte treguar qysh në fillim se nuk do të bënte seks me meshkujt që do të takohej në ueb sajt, pasi që qëllimi kryesor ishte financimi i edukimit për të.

‘Unë kam deklaruar edhe në profilin tim që nuk dua aspak intimitet, pasi që kjo i bie sikurse të jesh prostitutë’, ka deklaruar ajo, transmeton lajmi.net.

Ajo gjithashtu tregon se planifikon ta vazhdoj këtë ‘punë’ deri në përfundim të shkollimit, përfshirë edhe master, dhe se pastaj do tërhiqet nga këto takime.

Mirëpo, Ali nuk është e vetmja që e bën këtë gjë, asaj i bashkëngjitet edhe studentja Andrea Warren , 19 vjeçare, e cila takimi i parë i kishte zgjatur 4 muaj derisa mashkulli ishte shpërngulur në Zvicër, dhe me të dytin është qysh nga tetori.