Nuk është uji me limon, kjo është pija që duhet të konsumoni çdo mëngjes

Për shumicën e njerëzve gjëja e parë që bëjnë në mëngjes, është të pinë një filxhan kafe, ose një gotë ujë me limon. Kafeja siguron një lëvizje të mirë të trupit për gjatë gjithë ditën, por nuk është me të cilën duhet të nisni ditën tuaj.

Që mëngjesi të fillojë plot energji, ju duhet të konsumoni ujë kokosi dhe Klorela. Pasi keni fjetur shtatë ose tetë orë , trupi juaj është në gjendje të thatë nga mungesa e lëngjeve.

Prandaj, është shumë e rëndësishme që ju ta nisni ditën me një pije e cila përmban ujë kokosi dhe Klorelë.

Klorela është një algë ngjyrë blu në jeshile, me origjinë japoneze. Ajo është e pasur me proteina, fibra, vitamina, minerale etj. Ajo është shumë e dobishme në kontrollin e peshës, në mbështetje të sistemit imunitar, si dhe në luftën kundër kancerit.

Klorela stimulon në trupin tuaj rigjenerimin e indeve. Për shkak të kësaj, rekomandohet shumë që të përdoret veçanërisht nga fëmijët që kanë probleme me oreksion ose me tretjen.

Hulumtimet e fundit kanë treguar se algat mund të jenë një aleat shumë i vlefshëm në luftën kundër sëmundjes së Alzheimer. Ajo ndihmon në balancimin e pH të trupit, ju mbron nga sëmundjet e zemrës, presioni i ulët i gjakut si dhe ngadalëson procesin e plakjes.

Përbërësit:

1 lugë çaji Klorelë

½ gotë ujë kokosi

Udhëzime:

Shtoni Klorelën në gotën me ujë kokosi dhe përziejini mirë së bashku. Ju mund ta pini këtë pije çdo mëngjes, për t’u ndjerë më të fuqishëm, me energji dhe mbi të gjitha më të lehtë.

Rekomandohet të miksohet me ujë kokosi për shkak se ky i fundit përmban elektrolite thelbësore.