Pamje të frikshme të përleshjes së tifozëve të Lyonit dhe Bestiktasit (Video)

Ndeshja e Ligës së Evropës në mes të Lyonit dhe Besiktasit është shtyrë përkohësisht.

Përplasjet e mëdha të tifozëve francezë dhe atyre turk para fillimit të ndeshjes ishte shumë e madhe, ku në rrugët e Lyonit është derdhur shumë gjak.

Megjithatë, asgjë nuk ka përfunduar në rrugë pasi është bartur edhe brenda shkallëve të stadiumit.

Turma të mëdha të tifozëve të të dyja taborëve janë vërsulur njëra-tjetrës, duke shkaktuar përplasje dhe rrahje të mëdha.

That's what's happening in #Lyon ! Fans ran out onto the field because crackers flew from the upper levels. #OLBES #UEL pic.twitter.com/RjVBx2lgwC

Në rrjet janë duke qarkulluar video të shumta që tregojnë për dhunën dhe rrahjen e frikshme të tifozëve në mes vete.

Awful scenes in Lyon v Besiktas match, apparently, Lyon fans sang "Enjoy this while you can, Because Wenger could be your next manager" pic.twitter.com/wGPDxJG1DE

— Arsenal Mania (@afcbesttweets) April 13, 2017