Pinë këtë lëng magjik, dhe bëni seks 24 orë

Shëndeti i mirë dhe seksi i mirë përputhen me njëri-tjetrin. Prandaj, nëse dëshironi seks të zjarrtë, patjetër duhet të kujdeseni për shëndetin tuaj.

Pini jogurt

Pini çdo ditë së paku 200 gramë jogurt me sa më pak yndyrë. Jogurti shton epshin, andaj shumë lehtë do të jeni të gatshëm për seks, por është edhe burim i shkëlqyeshëm i proteinave të cilat përmirësojnë metabolizmin dhe ndihmojnë në humbje të peshës trupore.

Pini mjaft lëngje

Pini ujë gjatë ditës. Uji shpëlan sistemin e tretjes, andaj ushqimi më shpejt tretet dhe humben kilogramët. Krahas kësaj, trupi i hidratuar mirë e bën seksin mjaft të këndshëm.

Bëni gjimnastikë

Ushtrimet mund të ndikojnë si afrodiziak, sepse shkaktojnë lirimin e endorfinës. Endorfina jo vetëm që ndihmon në ngritjen e humorit, por ndihmon edhe në prodhimin e testosteronit, gjë që shton dëshirën për seks. Njerëzit të cilët ushtrojnë rregullisht, më lehtë u ngrihet dëshira për seks dhe më shpejt arrijnë orgazmën sesa ata të cilët nuk ushtrojnë.

Merrni rreze dielli

Vetëm 20 minuta rreze dielli në ditë pa kremin për rrezitje shkakton prodhimin e pigmentit të melaninës, i cili mund të zgjojë dëshirën për seks.

Lëreni duhanin

Nikotina në fillim mund të ngrejë dëshirën, mirëpo në afat të gjatë ka ndikim negativ.

Kënaqeni partnerin

Nëse jeni të pakënaqur me seks, me siguri partneri juaj jo. Në vend që të bisedoni për gjërat që do të duhet t’i përmirësoni, përqendrohuni në gjërat pozitive të jetës suaj seksuale.

Bisedoni gjatë seksit dhe jepni sinjale partnerit tuaj që po bën diçka të mirë. Kjo partnerit tuaj do t’ia zgjojë egon. Pyeteni çka dëshiron të bëni në shtrat. Kjo do t’i hapë linjat e komunikimit, andaj ju do të mund t’ia tregoni dëshirat tuaja.

Kujdesuni edhe për këto shprehi të shëndetshme

– Ushtroni disa orë para se të shkoni në shtrat në mënyrë që të përmirësoni qarkullimin e lëngjeve në trupin tuaj. Është mirë të ushtroni, por assesi drejtpërdrejt para se të flini gjumë, sepse atëherë do të jeni plot energji në kohën kur ju duhet pushimi.

– Shmangni ushqimin e rëndë dhe alkoolin para se të flini gjumë, sepse këto e mbysin dëshirën seksuale.

– Mos shikoni televizor. Apo edhe më mirë, mos mbani televizor në dhomën e gjumit.