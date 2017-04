“Pornostare me trup burri”, shahet keq këngëtarja shqiptare

Linda Halimi, këngëtarja shqiptare që ka pësuar një transformim të madh me trupin, por jo me zërin e saj, është bukuroshja që do të na përfaqësojë me këngën “World” në Eurovizion.

Ajo ndodhej në Amsterdam si nisje të turit për të promovuar këngën me të cilën do të përfaqësoje Shqipërinë. E gjithë performanca kaloi shumë mirë dhe zëri i saj i bëri për vete të gjithë por ka dhe nga ata të cilët nuk e pëlqejnë Linditën dhe u kapën me veshjen e saj.

Ata e quajtën pornostare, me trup burri por një gjë nuk e mohuan, potencën e zërit të saj. Por të gjithë besojmë tek forca e zërit të Linditës dhe se shpresojmë të jemi dhe fitues