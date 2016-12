Pse duhet te kemi kujdes kur blejmë Nutribullet (Foto/Video)

Mirëpo, është interesant fakti se kanë filluar që të gjithë belnderët që jane të destinuar për tu ushqyer shëndetshëm me smoothie të quhen Nutribullet. Por, në fakt emri Nutribullet është brend i vetëm një blenderi, I patentuar, origjinal nga distributori i vetëm për Kosovë Delimano.

Në tregun tonë gjinden shumë kopje të Nutribullet. Kemi shumë raste kur brendet tjera kopjojnë fillimin e fjalës “Nutri” për tu munduar që ti hutuojnë konsumatorët duke menduar se po marrin Nutribulletin Origjinal. Por në fakt është vëtëm një, origjinal, si Nutribullet, që mund të merrni ne Top Shop.

Për tu siguruar se jeni duke blere Nutribullet Origjinal mund te shikoni keto foto me poshte. Poashtu mbani ne mend se Nutribullet original shitet vetem ne Dyqanet Topshop ose Dormeo Home.

NutriBullet është ekstraktuesi më i njohur në botë me origjinë në Amerikë. Nutribullet zbërthen vlerat e ushqimit që në hamë duke ruajtur vlerat e tyre ushqyese!

Ne treg ka shume blender dhe shumica e tyre bluajnë apo miksojnë përbërësit. Por Nutribullet ka një diferencë të madhe prej këtyre blenderëve të zakonshëm sepse Nutribullet është i vetmi i cili ekstakton apo zbërthen çdo ushqim!

Një përparësi tjerër e Nutribullet është se zë shumë pak vend në kuzhinë në krahasim me blenderët tjerë në treg dhe më e mira e kësaj paisje që do ta pëlqeni shumë është se pastrimi i saj është tëpër i lehtë.

Prandaj, konsumatorë të dashur, këtë fundvit bëni zgjedhjen më të mirën për ju dhe familjen tuaj!

Merr dhuratën e shëndetit dhe lumturisë, Nutribullet Origjinal për vetëm 69,90 EUR si oferte e limituar deri me 31.12.2016. Klikoni KËTU per me shume informata rreth Nutribullet.

*Çdo minutë 10 Nutribulletë shiten në mbarë botën. 19.000.000 janë shitur deri tani!