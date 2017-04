Puthja mes dy aktorëve tregon se edhe djemtë shqiptarë dinë të bëjnë qejf

Publiku shqiptar është mësuar (deri diku) me puthjet në buzë mes dy vajzave.

Era Istrefi me Encën apo së fundmi, Olta Gixhari me Flaka Krelanin tek “Your Face Sounds Familiar”, tashmë nuk priten me ndonjë bujë edhe aq të madhe.

Nëse është normale që puthjet në buzë të shfaqin afrimitet mes vajzave, e tillë është edhe për djemtë.

Është diçka që e bëjnë shumë njerëz kur janë në qejf: kështu kanë bërë edhe dy aktorët shqiptarë nga Kosova Ylber Bardhi dhe Fatos Kryeziu.

Gjatë festës së ditëlindjes së mikeshës së tyre Shkënda Dubova, u krijua një atmosferë e zjarrtë mes të pranishmëve, mes të cilëve ishin shumë njerëz të ekranit.

Teksa kërcenin muzikë popullore shqiptare dhe ndërsa të gjithë qeshnin, ata shkëmbyen një baby kiss.

Shikoni videon e publikuar nga “Prive”: