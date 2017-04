Reprezentuesi i Serbisë shpreh dëshirën të luajë për Kosovën

Një futbollist që ka luajtur për Serbinë dhe madje ishte edhe kapiten i saj, në të ardhmen mund të bëhet pjesë e Përfaqësueses së Kosovës.

Bëhet fjalë për Arton Zekajn, futbollistin e Partizanit të Beogradit.

Zekaj 16-vjeçar ka shprehur interesim që t’i bashkohet Kosovës, përkatësisht njërës prej grupmoshave të saj. Kontaktet kanë nisur tashmë.

Nëse kjo lëvizje realizohet, Zekaj do të jetë lojtari i parë me të kaluar te Serbia që do të luajë për Kosovën.

Ai tashmë ka vizituar Federatën e Futbollit të Kosovës dhe është takuar me drejtuesit e saj.

Në vizitën që e bëri në Prishtinë dhjetë ditë më parë, futbollisti i talentuar ishte i shoqëruar nga babai, konsultanti i tij dhe përgjegjësi i klubit Partizan për zhvillimin e lojtarit.

Është Isa Sadriu, një prej futbollistëve më të mëdhenj që ka pasur Kosova, që ka aranzhuar takimin e Zekajt dhe përfaqësueseve të tij me drejtuesit e FFK-së.

(Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).