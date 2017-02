Rexha: Më detyruan që këngën time t’ia jap Rihannas dhe Eminemit

Të gjithëve na kujtohet kënga “Monster”, të cilën së bashku e kanë kënduar Rihanna dhe Eminem.

Mirëpo, ka ekzistuar një person të cilit ky sukses i jashtëzakonshëm i ka lënë shije të hidhur. Bëhet fjalë për këngëtaren shqiptare Bebe Rexha, e cila në vitin 2012 ka shkruar këngën “Monster”, për ta nxjerrë veten nga një fazë e errët dhe depresive në të cilën kishte rënë, pasi nuk e dinte se në cilin drejtim do të zhvillohej jeta e saj dhe pas tentimeve të pasuksesshme që të bëhej një yll i muzikës.

Një dritë shprese ishte paraqitur kur po atë vit kishte incizuar këtë këngë në studion “Stadium Red”, pasi me të kishte shkëputur kontratën shtëpia tjetër e incizimit “Island Def Jam”.

Bebe Rexha ishte e lumtur që karrierën e saj do ta fillonte me Eminemin, por kishte marrë një goditje të rëndë kur në vitin 2013 para daljes së këngës “Monster” vokalet e saj ishin hequr dhe ishin zëvendësuar me të Rihannas.

“Në atë kohë nuk kisha opsion tjetër përveç t’ua dorëzoj këngën. Nuk kisha para që të luftoja me ta, pasi asnjë kontratë e studiove të incizimit nuk më mbronte. Kurrë nuk jam njoftuar me Eminemin dhe nuk kam biseduar me të. Kështu funksionon biznesi. Por prapë respektoj Eminemin dhe Rihannan. Të dytë janë të sinqertë në këngët e tyre”, ka rrëfyer Bebe Rexha.