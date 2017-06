Rihanna, këngëtarja e njohur botërore dhe ikona e modës ka mahnitur të gjithë me paraqitjen e saj me “Dior Collection 2018”.

Këtë herë, e veshur nga Christian Dior Cruise, që është trendi i 2018, Rihanna ka mahnitur të gjithë me dukjen e saj.

E veshur me një pallto me lesh të kombinuar me xhinse si dhe aksesorë tejet interesantë, ajo prezantoi kështu një stil unik.