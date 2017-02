Qielli pritet të ofrojë një spektakël javën e ardhshme.

Të premten, më 10 shkurt, do të ndodhë një eklips hënor, ku Dielli, Toka dhe Hëna do të vendosen në vijë të drejtë. Për shkak se Toka do të bllokojë dritën e diellit, Hëna do të errësohet.

Ndërsa një ditë më pas, një kometë do të kalojë në pikën më të afërt me planetin tonë. Bëhet fjalë për kometën kometën “45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková”.