Timeless; shpikja që mban ‘’gjallë’’ trurin e të prekurve nga Alzheimer

Thonë që në emër të dashurisë mund të bëhet gjithçka, mund të kapërcehen edhe pengesat më të vështira.

E tillë është edhe historia e 12-vjeçares kineze Emma Yang. Vogëlushja ka fatin e keq të rritet me një gjyshe që vuan nga Alzheimer, kujtimet e së cilës po shuhen çdo ditë .

Emma-s i është dashur të shohë dhe jetojë me rritjen progresive të sëmundjes së gjyshes. Fillimisht ajo harroi emrin e saj, më pas filloi të ngatërronte emrat e pjesëtarëve të familjes. Frika më e madhe e Emma-s është që një ditë gjyshja e saj të mund ta harrojë plotësisht atë . Një gjë që herët a vonë do të ndodhë.

Për këtë arsye ajo ka krijuar, një aplikacion për smartphone të quajtur ‘’Timeless’’. Vajza a 12 vjeçare ka ndërtuar këtë aplikacion bashkë me doktoreshën neurologe Melissa Kramps. Ky aplikacion ka dy funksione konkrete. Funksioni i parë quhet ‘’përditësimi’’ dhe u lejon të sëmurëve me Alzheimer të jenë gjithmonë në kontakt me familjarët. Ky aplikacion i përditëson pacientët çdo moment me atë që ndodh.

Funksioni i dytë është ‘’identifikimi’’. Pacienti i prekur nga Alzheimer mund të rishikojë rrethin familjar, të kujtojë detaje dhe momente nga jeta e tij. Një tjetër detaj interesant i këtij aplikacioni ka të bëjë me axhendën. Personat e prekur nga Alzheimer marrin një njoftim si p.sh festat në familje, foto të ndryshme dhe të dhëna që i rikujtojnë familjarët. Pritet që ky aplikacion të marrë miratimin e gjigandëve të telefonisë celulare iPhone dhe Samsung.