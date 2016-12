Trafiku i drogës Vlorë-Shkodër, bllokohen 1.2 tonë kanabis

Trafiku i lëndëve narkotike me desti nacion Italinë, vijon të jetë një fenomen – shqetësues për policinë lokale të Vlorës, e cila ka angazhuar në këtë drejtim një pjesë të strukturave. Pjesë e kësaj, është edhe rasti i djeshëm, kur në zonën bregdetare u zbuluan dhe u sekuestruan 1240 kg lëndë narkotike e llojit kanabis sativa, ndërkohë që u bllokuan mjete të ndryshme që mendohet se u përkasin personave të përfshirë në këtë tentativë trafikimi.

Operacioni, produkt i bashkëpunimit mes Policisë Kufitare dhe Asaj Vendore, ka nisur mëngjesin e djeshëm. Nga informacioni zyrtar i policisë, rezulton se, zbulimi i lëndës narkotike, që është edhe sasia më e madhe e sekuestruar gjatë muajve të fundit, ka si pikënisje zbatimin e programit të parandalimit dhe bllokimit të tentativave të trafikut.

Shkodër

Policia ka sekuestruar 24 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa, në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit. ndërsa në prangat e policisë së Shkodrës ka rënë edhe 55 vjeçar nga Tirana mbi të cilin rëndon akuza e trafikimit të lëndëve narkotike.

Në pranga ka rënë Islam Binjaku, 55 vjeç, banues në Tiranë (me precedentë të mëparshëm penal). Sipas policisë, gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në mjetit tip “Benz” me targa AA 639 NO, me drejtues dhe pronar shtetasin e arrestuar Shërbimet e Policisë kanë dyshuar se në brendësi të mjetit mund të kishte lëndë narkotike.

Shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll të imtësishëm dhe në pjesën e poshtme të automjetit u konstatua një shtesë, ku në brendësi të kësaj shtese u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale:28 pako me peshë 24 kg e 150 gr lëndë narkotike e dyshuar e llojit cannabis-sattiva.