U zhdukën nga Brindisi i Italisë, peshkatarët gjenden të vdekur në Vlorë

Janë gjetur në ujërat shqiptare dhe më konkretisht në brigjet e Vlorës, trupat e pajetë të dy peshkatarëve italianë, të cilët ishin shpallur të humbur në Brindisi.

Viktimat janë 48-vjeçari Sante Lanzillotti dhe 46-vjeçari Francesco De Biasi, të cilët janë zhdukur pasi ishin larguar për peshkim më 15 mars.

Në Shqipëri kanë mbërritur të afërmit e familjarëve për të bërë njohjen e viktimave pasi autoritet lokale shqiptare kanë vënë në dije policinë italiane për gjetjen e trupave.

Momentalisht viktimat ndodhen në morgun e Vlorës dhe do të dërgohen në Itali për analiza e hetime të mëtejshme mbi çështjen. Dyshimet kryesore mbi vdekjen e tyre kanë të bëjnë me mbytjen e anijes, por më tej do të flasë autopsia.