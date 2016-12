Vajza dhjetëvjeçare nuk i mbijetoi sulmit në zemër, që e pësoi gjatë fluturimit me aeroplan (Foto)

Një vajzë e paemëruar, ka vdekur si pasojë e sulmit në zemër, që e pësoi gjatë fluturimit me aeroplan prej Torontos së Kanadasë, për në Londër të Anglisë.

Vogëlushes dhjetëvjeçare i kanë dalë në ndihmë një mjek që ndodhej në bord si dhe infermierja e Air Canada, por gjendja saj ka qenë shumë e rëndë.

Për pasojë, është dashur të bëhej aterrimi emergjent në Shannon të Irlandës dhe ajo është dërguar me shpejtësi në spital, ku edhe ka vdekur më vonë.

“Jemi shumë të pikëlluar me këtë ngjarje dhe do të bëjmë gjithçka që të ndihmojmë familjen në këto rrethana të rënda”, shkruan në komunikatën e kompanisë me të cilën po fluturonte ajo, me tre të afërm të rritur.

Mësohet se pasi vajza është larguar nga Boeing 767, udhëtimi ka vazhduar me itinerarin e paraparë dhe ka aterruar në aeroportin e Londrës.