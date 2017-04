Vetëm nepsi për luleshtrydhe e nxjerr Irinën nga shtëpia pas lindjes!

Dhe duket në formë të shkëlqyer!

Ndërkohë që ne ende s’kemi marrë veten nga lajmi i lindjes së Irina Shayk, ylli i pasarelave është fotografuar për herë të parë në rrugë, duke bërë pazare me të ëmën.

Dy javë më parë, supermodelja solli në jetë vajzën e saj dhe të Bradley Cooper-it, të cilën e pagëzuan me emrin Lea de Seine Shayk Cooper dhe nga fotografitë e publikuara duket në formë të shkëlqyer!

Një sy jo dhe aq i vëmendshëm sa i yni me siguri nuk do ta vinte re fare barkun pak të fryrë që i duket nga fustani i lirshëm, kombinuar me një palë shapka me push dhe flokë të mbledhura rrëmujshëm.

31-vjeçarja mban në dorë dy qese me luleshtrydhe, pra s’do shumë mend për të kuptuar cili është fruti i saj i preferuar, aq sa Shayk sakrifikoi dhe qëndrimin në shtëpi për t’i zgjedhur nga dora e saj!