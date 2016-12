Vuçiq: Disa njerëz i dhanë të drejtë vetes për të bërë gjëra në kundërshtim të interesit serb

Kryeministri serb Aleksandar Vuçiq ka ftuar për ditën e nesërme një takim që do të mbahet me përfaqësuesit politik serbë të Kosovës për të diskutuar konfliktet mes deputetëve të Lëvizjes Socialiste dhe Listës Serbe.

Sipas konfirmimit nga ‘Tanjug’ takimi do të mbahet të hënën me fillim nga ora 09:00.

Në këtë takim theksohet të jenë të ftuar të gjithë deputetët e Listës Serbe, ku ditët e fundit kanë një mosmarrëveshje serioze në lidhje me zbatimin e politikës shtetërore.

“Disa njerëz i kanë dhënë vetes të drejtë për të bërë diçka që është në kundërshtim me interesat e Serbisë. Në të kanë qenë të përfshirë faktorë të huaj dhe natyrisht shqiptarët, ka pasur edhe gjëra tjera që unë sot nuk do të flisja por të hënën do të mbahet një takim të hënën ku edhe do të shpaloset fundi i kësaj pune”, ka thënë Vuçiq, transmeton Indeksonline.

Ditë më parë Vuçiq kishte theksuar se ka besim të plotë tek ministri serb Vulin i cili është edhe lider i Lëvizjes Socialiste, deputetët e së cilës parti janë kthyer në Kuvendin e Kosovës, pas tre muajsh ngrirje pozitash, pas miratimit të Ligjit për Trepçën.

Po ashtu Vulin ka thënë se deputetët të cilët nuk i përgjigjet politikave të Beogradit, lirshëm mund të llogarisin veten jashtë partisë.

Teksa ishte pikërisht drejtori i të Ashtuquajturës Zyra për Kosovën, Marko Gjuriq i cili ka thënë se veprimi i këtyre deputetëve të Lëvizjes Socialiste ka thyer unitetin e përfaqësuesve në Kosovë.

“Pas takimit do të jetë e qartë kush mbështetë politikën e shtetit të Serbisë dhe cilat grupe politike apo individë në vend të Qeverisë së Serbisë dhe Vuçiqit e njohin Isa Mustafën dhe qeverinë e tij si të tyren”, ka thënë Gjuriq.

I gjithë ky konflikt ka nisur menjëherë pas shkarkimit që iu është bërë ministrit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Lubomir Mariq, kështu duke vendosur në vend të tij ministren Mirjana Jevtiq.